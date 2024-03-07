Лондон, 7 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Швеция после вступления в НАТО, вероятно, станет важным логистическим хабом НАТО, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска в Финляндию и страны Прибалтики в случае конфликта с Россией, заявила 7 марта британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Швеция, не имеющая прямой границы с Россией, возможно, будет играть иную роль для военного командования НАТО, чем прифронтовые государства», — отметили авторы публикации.

Они указали на то, что теперь Эстония, Латвия и Литва в случае конфликта НАТО с Россией больше не будут зависеть от поставок, через Сувалкский коридор. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш по этому поводу заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс сделает прибалтийские страны менее уязвимыми.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреле 2023 года в альянс приняли Финляндию, а против вступления Швеции выступили Турция и Венгрия. Анкара впоследствии сняла претензии к Швеции, последней её вступление в альянс согласовала Венгрия, парламент ратифицировал заявку 26 февраля.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок 5 марта 2024 года подписал ратификацию заявки Швеции на вступление в военный блок. Агентство Reuters заявило, что Будапешт принял такое решение под давлением союзников по НАТО.

Телеканал TV4 Nyheterna 6 марта сообщил, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса 11 марта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта, находясь в Турции, назвал удивительным то, как быстро Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета, который десятилетиями обеспечивал им репутацию, и решили присоединиться к НАТО. Он подчеркнул, что Россия обязательно отреагирует на это, в Московском и Ленинградском военных округах развернут дополнительные вооружения, которые будут соответствовать новым вызовам.