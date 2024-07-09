Стокгольм, 9 июля, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Швеция в составе НАТО будет подчиняться штаб-квартире альянса, находящейся в американском Норфолке, заявил министр обороны Пол Йонсон в интервью, опубликованном 9 июля телеканалом SVT.

Armin Weigel/dpa/Global Look Press

«На встрече в Вашингтоне будет подтверждено, что Швеция и другие страны Северной Европы будут подчиняться одному командованию в Северной Америке, и это хорошо для оборонного сотрудничества северных стран», — сказал он.

Йонсон добавил, что часть европейской территории стран НАТО подчиняется командованию, которое находится в нидерландском Брюнсюме. В альянсе идут споры, где нужно провести границу ответственности между двумя штабами.

По словам министра, есть предложение передать военное руководство над стратегически важными островами в Балтийском море нидерландскому штабу. Если эту идею примут, тогда материковая часть Швеции и её остров Готланд будут подчиняться разным командованиям.

Как сообщил ИА Регнум, Швеция 7 марта официально вошла в Североатлантический альянс. Стокгольм пока решил, что на территории страны не нужно размещать постоянные базы блока.

По мнению британской газеты The Financial Times, НАТО планирует использовать Швецию, если будет конфликт с Россией. По информации неназванного источника издания, территория королевства хорошо подходит в качестве логистического хаба для переброски сил альянса в Прибалтику.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал удивительным то, как быстро Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и отказаться от нейтрального статуса, хотя он десятилетиями обеспечивал им репутацию. Министр подчеркнул, что Москва обязательно отреагирует на эти шаги, в Московском и Ленинградском военных округах развернут дополнительные вооружения, соответствующие новым вызовам.