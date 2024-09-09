Москва, 9 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Исполняющие обязанности глав регионов на прошедших выборах получили хороший и уверенный результат. Об этом 9 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«В целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим достаточно уверенные высокие результаты партии власти», — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков отметил хорошую организацию выборов. При этом пресс-секретарь главы государства предложил дождаться итоговых комментариев Центризбиркома РФ.

Как передавало ИА Регнум, в 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. В единый день голосования 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились 8 сентября в 20:00 по местному времени.

К полудню 9 сентября ЦИК обработал более 98% протоколов в Сахалинской, Курганской, Оренбургской областях, Забайкальском крае, в Кемеровской области и Хабаровском крае. По итогам обработки протоколов лидируют действующие губернаторы Валерий Лимаренко, Вадим Шумков, Денис Паслер, Александр Осипов, а также врио глав регионов Илья Середюк и Дмитрий Демешин.

Также временно исполняющие обязанности губернатора одерживают победу в Курской, Тульской, Калининградской, Вологодской, Самарской областях и Республике Алтай. В остальных регионах лидируют действующие губернаторы (выборы глав регионов прошли в 21 субъекте РФ).