Москва, 9 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов лидируют во всех субъектах Российской Федерации, где 8 сентября прошли выборы. Эти данные предварительные, подсчёт голосов продолжается.

Константин Михальчевский/РИА Новости

К этому моменту ЦИК обработал более 98% протоколов в Сахалинской, Курганской, Оренбургской областях, Забайкальском крае, в Кемеровской области и Хабаровском крае. По итогам обработки протоколов лидируют действующие губернаторы Валерий Лимаренко, Вадим Шумков, Денис Паслер, Александр Осипов, а также врио глав регионов Илья Середюк и Дмитрий Демешин.

Также временно исполняющие обязанности губернатора одерживают победу в Курской, Тульской, Калининградской, Вологодской, Самарской областях и Республике Алтай, уточняет «Интерфакс». В остальных регионах лидируют действующие губернаторы (выборы глав регионов прошли в 21 субъекте РФ).

Как передавало ИА Регнум, в 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. В единый день голосования 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны.

Они завершились в 20:00 по местному времени. Как отметил представитель Министерства внутренних дел России Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований.