Москва, 9 сентября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Из 380 участников спецоперации, которые были выдвинуты «Единой Россией» на прошедших выборах разного уровня, победили 308 человек. Об этом сообщил врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Победа 308 кандидатов — участников СВО», — передаёт его слова ТАСС.

Он уточнил, что 81% участников спецоперации из числа тех, которые были выдвинуты партией на этих выборах, получит мандаты.

Как сообщало ИА Регнум, в России состоялось трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны участники голосования выбирали губернаторов, а в трёх регионах голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводились выборы региональных и муниципальных парламентариев.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ходе текущей кампании не наблюдалось активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Она предположила, что те, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте президентских выборов. Кроме того, Памфилова сообщила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходили в непростой обстановке.

В заявлении временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека представители ведомства отметили, что выборы в субъектах страны состоялись и прошли без нарушений.