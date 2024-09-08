Москва, 8 сентября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Выборы в субъектах Российской Федерации состоялись и прошли без нарушений. Об этом 8 сентября говорится в заявлении временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Дмитрий Рогулин / ТАСС

«МРГ Совета на основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьёзно повлиять на результаты голосования», — отмечается в заявлении СПЧ.

Также подчёркивается, что избирательные права граждан и кандидатов в ходе голосования соблюдались в полном соответствии с действующим законодательством.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв, попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов. Пискарёв добавил, что все ветви власти вместе с ЦИК слаженно работали, что позволило обеспечить проведение выборов в соответствии с законами РФ и полным доверием избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе текущей кампании не наблюдалось активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Она предположила, что те, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте президентских выборов.

Также Памфилова сообщила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке.

6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны выбирают губернаторов, в трёх регионах голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.