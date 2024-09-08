Москва, 8 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 8 сентября на брифинге в информационном центре ЦИК.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Мы наблюдаем, что единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — сказала она.

При этом Памфилова заявила о росте числа нарушений со стороны некоторых представителей партий. Больше всего их было зафиксировано в Севастополе, Псковской и Самарской областях.

«Как никогда увеличилось количество инцидентов, к сожалению, с представителями наших уважаемых партий <…> Сейчас уже имеется информация, которую мы обработали, о более чем 60 подобных инцидентах в различных субъектах Российской Федерации», — отметила глава ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, в России 8 сентября голосование на региональных и муниципальных выборах проходит во всех 83 регионах. В многих субъектах РФ избирательные участки начали работать с 6 сентября, на них можно проголосовать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Дистанционное электронное голосование проходит в течение трёх дней в 25 регионах страны. Им можно воспользоваться в любое удобное время до 19:59 воскресения.

Президент России Владимир Путин 6 сентября дистанционно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на следующий день также отдал свой голос удалённо.