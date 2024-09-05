Вашингтон, 5 сентября, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Окончательные условия дебатов кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис объявила 4 сентября американская телекомпания ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

В условиях дебатов оговорены все правила от взаимодействия кандидатов на пост главы государства с членами их избирательных штабов во время трансляции и до правил работы микрофонов, которые пришлось согласовывать отдельно, так как именно они вызвали больше всего возражений.

В заявлении АВС отмечается, что дебаты продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами, вести их будут два сидящих модератора, ведущие телекомпании Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Вопросы политикам смогут задавать только модераторы, вопросы друг другу оппоненты задавать не смогут, зрителей в зал не допустят.

Время ответа ограничат 120 секундами, при этом микрофон у одного из оппонентов отключат на время, пока выступает второй. Подготовленные конспекты использовать во время дебатов запрещено, общение с представителями предвыборных штабов для Трампа и Харрис запрещено на протяжении всего времени дебатов. Кандидатам в президенты выдадут бумагу, ручку и бутылку воды, политики будут стоять за подиумами на протяжении всего мероприятия.

Также отмечается, что уже состоялась жеребьёвка, определяющая место на трибуне и порядок заключительных заявлений. Её выиграл Трамп, он оставил за собой право произнести заключительное заявление, а Харрис выбрала правое место на трибуне, соответственно, её оппонент расположится слева.

Дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис состоятся 10 сентября в в Национальном конституционном центре в Филадельфии, учреждении, занимающемся изучением конституции Соединенных Штатов. Организатором встречи выступит телекомпания ABC.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил кандидат в президенты США от республиканцев Трамп, его политическая оппонентка от демократов вице-президент Харрис отказалась принять участие в дебатах на площадке телеканала Fox News.

Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис в августе и привлёк бывшую конгрессвумен от демократов Талси Габбард, которая принимала участие в предвыборной гонке в 2020 году. Трамп пригласил Габбарт в своё поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы помочь в отработке некоторых вопросов, которые могут быть заданы ему в ходе дебатов.

Трамп заявлял, что хотел бы провести три раунда предвыборных дебатов с Харрис, первый из них политик запланировал 4 сентября на телеканале Fox News. Вторые дебаты предполагалось провести на площадке телеканала ABC, и третий раунд дебатов организует телеканал NBC. Харрис подтвердила согласие на участие только в дебатах 10 сентября.