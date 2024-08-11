Вашингтон, 11 августа, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в сентябре проведёт три раунда теледебатов со своим оппонентом от Демократической партии и действующим вице-президентом Камалой Харрис.

Annabelle Gordon/Global Look Press Дональд Трамп

«Первые дебаты с Камалой Харрис в борьбе за пост президента США пройдут на телеканале Fox News 4 сентября в прямом эфире из прекрасного города Гаррисберга, штат Пенсильвания», — сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что второй раунд состоится 10 сентября в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания, их покажет канал ABC. Третьи дебаты, по словам Трампа, пройдут 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган.

При этом политик не уточнил, подтвердила ли Харрис готовность принять участие во всех трёх раундах дебатов.

Как передавало ИА Регнум, Трамп обвинил Харрис в воровстве его предвыборных обещаний. По словам Трампа, она не собирается реализовывать его идеи, а только использует их в собственных политических целях.

Бывший глава Белого дома 4 августа вновь усомнился в умственных способностях Харрис. Трамп заявил, что кандидат от демократов именно по этой причине не соглашалась проводить с ним дебаты 4 сентября.

Газета New York Times 10 августа написала, что Трамп в частном порядке позволяет себе нецензурные высказывания в адрес Харрис. По утверждению источников, они неоднократно слышали от экс-президента такие выражения по отношению к оппонентке.