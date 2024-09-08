Москва, 8 сентября, 2024, 22:54 — ИА Регнум. В условиях специальной военной операции перед властями поставлена задача обеспечивать работу экономики и социальной сферы, заявил 8 сентября председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

«Мы обязаны в этих условиях (в условиях спецоперации. — Прим. ред.) обеспечивать нормальное функционирование экономики, социальной сферы, государственного механизма», — указал Медведев в ходе выступления по предварительным итогам единого дня голосования.

По его словам, поддержка со стороны граждан свидетельствует о способности властей выполнять поставленные задачи. Также Медведев, обращаясь к однопартийцам, подчеркнул, что исключительно важно оправдать доверие избирателей.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что кандидаты в депутаты Московской городской думы от «Единой России», согласно предварительным итогам электронного голосования, получают 38 из 45 мандатов. Представителям КПРФ достаётся два места, ещё по одному месту — партиям «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду».

В 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились в 20:00 по местному времени. Как отметил представитель Министерства внутренних дел России Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отметила отсутствие активности со стороны антироссийских и прозападных сил.