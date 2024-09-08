Москва, 8 сентября, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Кандидаты в депутаты Московской городской думы от «Единой России» по итогам электронного голосования получают 38 из 45 мандатов.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Представителям КПРФ, по предварительным данным, достаётся три места в городской думе, два места — самовыдвиженцам, по одному — партиям «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Кандидаты от ЛДПР и партий «Коммунисты России» и «Зелёные» не получают мандатов.

Данные были получены на основе подсчётов итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на mos.ru и через терминалы, установленные на участках.

Как передавало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы стартовали 6 сентября и проходили в течение трёх дней. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00 ежедневно. Также можно было отдать голос дистанционно в любое время до 19:59 в воскресенье. Президент России Владимир Путин проголосовал в первый день в режиме онлайн.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут днём 8 сентября сообщил, что в голосовании удалённо приняли участие более 2,8 млн человек, с помощью бумажных носителей голоса отдали около 115 тыс. человек.