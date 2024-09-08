Москва, 8 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В Госдуму планируют внести проект закона о разводах, предполагающий обязательную консультацию с психологом для пар, планирующих развод. Обращаться к специалисту нужно будет при наличии несовершеннолетних детей или нежелании одного из супругов расторгнуть брак. Текст документа подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Jörg Horstmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Согласно действующему законодательству, суд при рассмотрении бракоразводного дела при отсутствии согласия одного из супругов может назначить срок для примирения до трёх месяцев, указано в пояснительной записке, которую привело 8 сентября «РИА Новости».

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — уточнялось в пояснительной записке.

Авторы проекта отметили необходимость ввести также дополнительную норму и оказывать «социально-психологические услуги при расторжении брака». К психологам должны будут направлять суды. Отмечается, что такой подход поможет сократить количество разводов в стране, ведь в силах грамотного специалиста уговорить пару передумать.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент обратился с посланием к Федеральному собранию. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы он назвал поддержку семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовку специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержку молодёжи. Глава государства объявил, что в России запустят пять новых нацпроектов. Одним из них станет нацпроект «Семья». В его рамках будет оказана финансовая поддержка регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского.

В августе стало известно, что Госдума дорабатывает законопроект о выплатах россиянам за вступление в брак и за продолжительность семейной жизни. Планируется уравнять права на денежные выплаты за брачный «стаж». Также законопроект предусматривает выплату поощрения за непрерывный брак в течение 20 лет и далее. В осеннюю сессию авторы законопроекта планируют доработать его с учётом замечаний.

С сентября в России вступили в силу изменения о повышении размера судебных пошлин. За иск о расторжении брака потребуется заплатить 5 тыс. рублей. Социальный аналитик Роман Алёхин в беседе с ИА Регнум отметил, что подобная мера не остановит супругов от развода, но поможет пополнить федеральный бюджет.