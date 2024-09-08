Россиян хотят обязать консультироваться с психологом перед разводом
В Госдуму внесут проект об обязательной консультации у психолога до развода
Москва, 8 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В Госдуму планируют внести проект закона о разводах, предполагающий обязательную консультацию с психологом для пар, планирующих развод. Обращаться к специалисту нужно будет при наличии несовершеннолетних детей или нежелании одного из супругов расторгнуть брак. Текст документа подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Согласно действующему законодательству, суд при рассмотрении бракоразводного дела при отсутствии согласия одного из супругов может назначить срок для примирения до трёх месяцев, указано в пояснительной записке, которую привело 8 сентября «РИА Новости».
«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — уточнялось в пояснительной записке.
Авторы проекта отметили необходимость ввести также дополнительную норму и оказывать «социально-психологические услуги при расторжении брака». К психологам должны будут направлять суды. Отмечается, что такой подход поможет сократить количество разводов в стране, ведь в силах грамотного специалиста уговорить пару передумать.
Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент обратился с посланием к Федеральному собранию. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы он назвал поддержку семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовку специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержку молодёжи. Глава государства объявил, что в России запустят пять новых нацпроектов. Одним из них станет нацпроект «Семья». В его рамках будет оказана финансовая поддержка регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского.
В августе стало известно, что Госдума дорабатывает законопроект о выплатах россиянам за вступление в брак и за продолжительность семейной жизни. Планируется уравнять права на денежные выплаты за брачный «стаж». Также законопроект предусматривает выплату поощрения за непрерывный брак в течение 20 лет и далее. В осеннюю сессию авторы законопроекта планируют доработать его с учётом замечаний.
С сентября в России вступили в силу изменения о повышении размера судебных пошлин. За иск о расторжении брака потребуется заплатить 5 тыс. рублей. Социальный аналитик Роман Алёхин в беседе с ИА Регнум отметил, что подобная мера не остановит супругов от развода, но поможет пополнить федеральный бюджет.