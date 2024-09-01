Москва, 2 сентября, 2024, 00:39 — ИА Регнум. В России с 1 сентября вступили в силу несколько изменений в законодательстве. Речь идёт о кредитовании, госпошлинах, ЖКХ, пенсиях, образовании, транспорте и других сферах.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

Использование плавающих ставок по кредитам в России ограничили: в потребительских займах на сумму от тысячи средних зарплат, в ипотеке — от 200 до тысячи на 20 лет.

Максимальная ставка для малого и среднего бизнеса не должна превышать процент на день заключения договора, увеличенный на треть, но не более чем на четыре пункта.

Россиянам законодательно разрешили в случае просрочки платежей по ипотеке продать жильё, находящееся под залогом.

Также вступили в силу изменения о повышении размера судебных пошлин. За иск о расторжении брака потребуется заплатить 5 тыс. рублей, о признании должника банкротом физлицу нужно оплатить 10 тыс., а юрлицу — 100 тыс. рублей.

Согласно нововведениям, скорректируют правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Собственники самостоятельно смогут принимать решение об обследовании за свой счёт технического состояния многоквартирного дома.

Также вступили в силу новые правила оплаты сверхурочной работы. Ещё запускается пилотный проект по повышению зарплат в вузах, охватывающий около 7,5 тыс. преподавателей в 50 учебных заведениях.

По исполнении 80-лет в сентябре гражданам положены увеличенные пенсии.

Кроме того, появится возможность получить остаток материнского капитала в случае, если он не превышает 10 тыс. рублей.

В школах запретили пользоваться мобильными телефонами, планшетами, умными часами с сим-картой и другими устройствами. Образовательные учреждения обязали вывешивать государственный флаг России.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября в России вступил в силу закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учётом компенсационных и стимулирующих выплат. За первые два часа работы предусматриваются выплаты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. При этом определённые размеры оплаты сверхурочных работ можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением или локальным нормативным актом.

Вместо повышенной оплаты сверхурочная работа по желанию сотрудника может компенсироваться выделением дополнительного времени для отдыха. При этом оно должно быть не меньше того, что было отработано сверхурочно.