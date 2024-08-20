Москва, 20 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах россиянам за вступление в брак и за продолжительность семейной жизни, пишет «Парламентская газета».

Михаил Терещенко/ТАСС

После внемения поправок проект планируют снова внести на рассмотрение ГД. Как рассказал в беседе с изданием один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, больше 20 регионов так или иначе чествуют супружеские пары, прожившие 50 и более лет в законном браке.

«Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный «стаж». А также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее», — рассказал депутат.

Изначально предлагалось привязать сумму к продолжительности брака. Например, за 20 лет ввести выплаты в 20 тыс. рублей, за 25 лет — 25 тыс. рублей и так далее с шагом в 5 лет и возрастанием суммы на пять тысяч рублей. Правительство дало негативный отзыв на проект, указав, в частности, на непроработанность предлагаемого механизма выплат.

В осеннюю сессию авторы законопроекта планируют доработать его с учётом замечаний. Ожидается, что депутаты проработают механизмы выплаты: сумму будут делить на обоих супругов либо её будут перечислять на счёт одного из них.

В настоящее время выплаты за 50 лет брака существуют в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Ленинградской, Челябинской, Владимирской, Пензенской областях, а также в Белгороде, Твери, Мурманске, Калуге и ещё ряде городов России.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7 из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. Получить выплату, согласно закону, смогут работающие родители, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на территории страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте по месту жительства. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.