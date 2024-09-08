* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В случае объявления в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) его не смогут выдать России. Об этом 8 сентября заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

Иван Шилов ИА Регнум

«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», ― процитировало ТАСС правозащитника.

Он подчеркнул, что это касается и государств, с которыми есть соглашение о выдаче в той или иной форме согласно действующей Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Жорин отметил, что нигде из этих стран нет института иноагенства.

«Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», ― указал адвокат.

По его словам, его как адвоката Моргенштерна пока никто официально не уведомлял о возбуждении уголовного дела в отношении музыканта.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прокуратура Москвы потребовала возбудить против певца уголовное дело, поскольку его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом артист продолжал распространять в соцсетях материалы без указания иноагентского статуса.

8 сентября в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента. В прокуратуре отметили, что рэпер в течение длительного времени публиковал материалы без пометок иноагента.

Следственный комитет сообщил, что решает вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Сотрудники ведомства собирают доказательную базу.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России. В мае 2022 года его включили в список физлиц-иноагентов. В середине ноября 2023 года суд оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону, а в январе 2024-го — на 50 тыс. рублей.