* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России решает вопрос об объявлении в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента, сообщили 8 сентября в пресс-службе управления СК РФ по Москве.

Иван Шилов ИА Регнум Моргенштерн

Против Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

«По версии следствия, не позднее 21 марта 2024 года фигурант, включённый в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Следственного комитета собирают доказательную базу для объявления музыканта в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России. В мае 2022 года он был включён в список физлиц-иноагентов. В середине ноября 2023 года суд оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону.

В январе 2024 года Моргенштерн был оштрафован за нарушение закона об иноагентах на 50 тыс. рублей. В июне прокуратура Москвы потребовала возбудить против певца уголовное дело, поскольку его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом артист продолжал распространять в соцсетях материалы без указания иноагентского статуса.

Прокуратура Москвы 8 сентября сообщила о возбуждении уголовного дела против Моргенштерна. Ему может грозить наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и до двух лет лишения свободы.