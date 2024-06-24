* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Певцу Алишеру Моргенштерну (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила 24 июня столичная прокуратура.

Pavel Kashaev/Global Look Press

По данным ведомства, в течение года артиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

«В нарушение требований законодательства РФ он продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания статуса иностранного агента», — отметили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направили в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Как сообщало ИА Регнум, Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. После начала СВО он выступил с осуждением спецоперации. В мае 2022 года певца включили в список физлиц-иноагентов.

В январе 2024 года Савёловский суд Москвы оштрафовал певца на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В середине ноября прошлого года суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, предоставление которых предусмотрено российским законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

В конце того же месяца власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили артисту въезд в Дубай. Музыкант отметил, что перебрался из России в ОАЭ, но не имел статуса резидента. Он время от времени въезжал на территорию Объединённых Арабских Эмиратов как турист. При этом, когда виза Моргенштерна закончилась и её надо было продлить, рэперу отказали во въезде. Он утверждает, что власти ОАЭ не объяснили причин своего решения, несмотря на то, что уже прошёл один месяц.

Позднее его адвокат Сергей Жорин объяснил, что Моргенштерна не впускают в ОАЭ после интервью, которое он дал в ноябре российской журналистке Ксении Собчак. Он рассказал, что в правоохранительные органы в Дубае заявил один человек. Моргенштерн не нарушал законов ОАЭ и обвинения были ложными, добавил Жорин, выразив надежду на то, что власти этой страны разберутся и изменят решение.