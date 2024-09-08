Владивосток, 8 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Многие страны мира устали от агрессии США, которые похожи на «голливудского маньяка то с газонокосилкой, то с пилой», и потому хотят присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС. Об этом 7 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Как отметила в беседе с ТАСС дипломат, страны мира устали от различных американских «наскоков» и скрытой и даже иногда открытой агрессии со стороны США, а потому стремятся в БРИКС, голосуя за другую форму взаимоотношений и желая выстраивать диалог по-другому.

«Он [мир] хотел бы оставаться на принципах международного права. Но коль скоро Вашингтон, как какой-то маньяк из собственного же голливудского кино, то с газонокосилкой, то с пилой, то с каким-то топором всё изничтожает, соответственно, мир вынужден искать новые формы взаимодействия. И эти формы такие, как БРИКС, а не такие, как НАТО», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что Франции, которая традиционно выступала за многополярность в своей внешней политике, стоит вступить в БРИКС. По его словам, это могло бы произойти при смене руководства в Париже.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 5 сентября заявил, что его страна хочет вступить в БРИКС и открыть прямое авиасообщение с Россией. По его словам, вхождение в организацию поможет Малайзии укрепить отношения с РФ и странами Глобального Юга.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин рассказал, что более 30 стран готовы к присоединению или сотрудничеству с БРИКС. Он также указал на то, что новые члены БРИКС самодостаточные государства, с быстро развивающимися экономиками и своей самобытной культурой.

Захарова 3 сентября заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. По её словам, сейчас необходим опыт взаимодействия организации стран в расширенном составе.