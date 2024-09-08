Владивосток, 8 сентября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Традиционно выступавшей за многополярность в своей внешней политике Франции нужно вступить в межгосударственное объединение БРИКС, что могло бы произойти при смене руководства в Париже. Такое мнение 7 сентября высказал бывший депутат Европейского парламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

По слова Шопрада, которые привело «РИА Новости», идея вступления Франции в БРИКС на первый взгляд может смотреться странно, однако Париж во внешней политике традиционно выступал за многополярность, хотя после избрания президентом страны Жака Ширака эта традиция была утрачена и французские власти стали больше следовать линии политики США.

«Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна. Территориально это глобальная держава. У нас есть территории на Тихом океане, в Карибском море, много где», — сказал он.

Экс-депутат ЕП напомнил, что у Франции вторая в мире по размеру исключительная экономическая зона и она традиционно участвует в форуме Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана и многих других подобных мероприятиях, а потому для страны логично принадлежать к БРИКС.

Шопард уточнил, что для того, чтобы воплотить это в жизнь, Франции необходимо сменить руководство и затем направить соответствующий запрос в объединение.

«Сказать (Франции. — Прим. ред.) да или нет — это решение за БРИКС. Но Франция — важная страна на международной сцене, и я думаю, что она могла бы полностью изменить картину мира и продвинуть возможность реального многополярного мира», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна хочет вступить в БРИКС и открыть прямое авиасообщение с Россией. По его словам, вступление в объединение поможет стране укрепить отношения с РФ и странами Глобального Юга.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин отметил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС. А 3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада.

С 1 января в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а с начала 2024-го к нему присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.