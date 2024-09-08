Экс-депутат Европарламента предложил Франции вступить в БРИКС
Экс-депутат ЕП Шопрад: Франции после смены руководства стоит вступить в БРИКС
Владивосток, 8 сентября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Традиционно выступавшей за многополярность в своей внешней политике Франции нужно вступить в межгосударственное объединение БРИКС, что могло бы произойти при смене руководства в Париже. Такое мнение 7 сентября высказал бывший депутат Европейского парламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По слова Шопрада, которые привело «РИА Новости», идея вступления Франции в БРИКС на первый взгляд может смотреться странно, однако Париж во внешней политике традиционно выступал за многополярность, хотя после избрания президентом страны Жака Ширака эта традиция была утрачена и французские власти стали больше следовать линии политики США.
«Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна. Территориально это глобальная держава. У нас есть территории на Тихом океане, в Карибском море, много где», — сказал он.
Экс-депутат ЕП напомнил, что у Франции вторая в мире по размеру исключительная экономическая зона и она традиционно участвует в форуме Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана и многих других подобных мероприятиях, а потому для страны логично принадлежать к БРИКС.
Шопард уточнил, что для того, чтобы воплотить это в жизнь, Франции необходимо сменить руководство и затем направить соответствующий запрос в объединение.
«Сказать (Франции. — Прим. ред.) да или нет — это решение за БРИКС. Но Франция — важная страна на международной сцене, и я думаю, что она могла бы полностью изменить картину мира и продвинуть возможность реального многополярного мира», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна хочет вступить в БРИКС и открыть прямое авиасообщение с Россией. По его словам, вступление в объединение поможет стране укрепить отношения с РФ и странами Глобального Юга.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин отметил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС. А 3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада.
С 1 января в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а с начала 2024-го к нему присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.