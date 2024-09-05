Владивосток, 5 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Малайзия намерена вступить в БРИКС и открыть прямое авиасообщение с Россией. Об этом 5 сентября заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приток [российских] туристов действительно растёт. Мы относимся к ним очень внимательно. Для роста этого потока нужно открыть прямое воздушное сообщение, мы работаем над этим», — сказал он.

Ибрагим добавил, что страна не собирается отменять рейсы «Аэрофлота» в Малайзию.

Также малайзийский премьер заявил, что вступление в БРИКС поможет стране укрепить отношения с Россией и странами глобального юга. По его словам, посредством присоединения к организации Малайзия планирует диверсифицировать усилия в области экономической дипломатии.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС.

3 сентября Захарова заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. Она отметила, что это позволит странам развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 2 сентября сообщил, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

С 1 января в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а с начала 2024-го к нему присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.