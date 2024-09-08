Курск, 8 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку прорваться к Курской АЭС, заявил в ходе встречи с журналистами командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

Владимир Гердо/ТАСС Курская АЭС

«Мы знаем, что на третье число опять у него (противника) было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции. <…> Опять же мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось, потому что он понес ощутимые потери, и в принципе сейчас опять он продолжает перегруппировываться, снимать с других участков подразделения… И я так думаю, что ближайшие дни он еще раз попытается продвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражения», — сказал Алаудинов.

По его словам, все попытки ВСУ контратаковать на данном участке фронта пресекаются.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил 6 сентября, что последствия удара по АЭС могут быть крайне тяжёлыми. По его словам, в случае атаки ВСУ на работающие энергоблоки произойдёт катастрофа, в сравнении с которой «Чернобыль покажется детской разминкой».

6 сентября Лихачёв и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели переговоры в Калининграде. Гросси заявил, что атаки на АЭС никак не могут быть оправданы и что атомные электростанции никогда не могут быть легитимной целью в вооружённом конфликте.

Ранее 27 августа Гросси побывал в Курчатове на Курской АЭС и в ходе общения с прессой заявил, что видел следы атак беспилотников. Удары по станции он назвал недопустимыми.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал «очень опасными терактами» удары украинских боевиков по Курской АЭС. Глава государства также предложил киевскому режиму представить последствия зеркального ответа на такого рода действия.