Острогожск, Воронежская область, 8 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Сапёры приступят к утилизации взрывоопасных предметов в Острогожском районе, когда стабилизируется ситуация с тушением ландшафтного пожара. Об этом 8 сентября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

РИА Новости/Мария Марикян

«В Острогожском районе продолжается тушение. Угрозы населённым пунктам нет. Детонация стала значительно реже», — написал он в Telegram-канале.

Гусев отметил, что пока информация о пострадавших не поступала. В пунктах временного размещения остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту инцидента сёл покинула их самостоятельно, некоторые от эвакуации отказались. За несколькими людьми с ограниченными возможностями будут наблюдать медики.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе украинский дрон. В результате его падения вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию взрывоопасных предметов. В тот же день жителей одного из сёл в регионе временно эвакуировали в безопасное место.

На территории Острогожского района в связи с пожаром ввели режим чрезвычайной ситуации. Оценить возможные повреждения специалисты смогут только после полной ликвидации последствий детонации, отметил Гусев.