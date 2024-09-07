Воронеж, 7 сентября, 2024, 08:44 — ИА Регнум. На территории Острогожского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром рядом с взрывоопасными объектами. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Гусев уточнил, что сейчас эвакуируют жителей одного населённого пункта. Для них организовали автобусы, развернули пункты временного размещения.

«Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых», ― добавил губернатор.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Оценить возможные повреждения специалисты смогут только после полной ликвидации последствий детонации, отметил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе беспилотный летательный аппарат. В результате падения дрона вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов.

По данным Минобороны, российские силы ПВО в течение ночи 7 сентября сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над двумя регионами. Российские военные обнаружили и уничтожили по две воздушные цели над территорией Белгородской и Курской областей.

В Воронежской области за ночь 1 сентября перехватили 28 украинских дронов. Никто не пострадал. В одном из районов упавшие обломки беспилотника повредили три частных дома. В другом месте загорелась трава, пожар оперативно потушили.