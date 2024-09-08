Курск, 8 сентября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Украинские боевики намеревались к 3 сентября подойти к Курской АЭС и начать её обстреливать из артиллерии, однако не сумели реализовать задуманное и понесли ощутимые потери. Об этом 8 сентября заявил журналистам замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

RIA Novosti archive Курская АЭС

По его словам, российские военные фиксируют, что командование украинских формирований снимает резервы со всех других участков фронта и перебрасывает их в курское приграничье.

«Мы знаем, что на третье число опять у него было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать её с артиллерийских установок. Эта задача была поставлена. Мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось, потому что он понёс ощутимые потери», — сказал он.

Алаудинов уточнил, что сейчас украинская армия в приграничных районах Курской области продолжает перегруппировку и снимает силы с других участков подразделения, чтобы в ближайшие дни попытаться продвинуться ближе к Курской АЭС для обстрелов станции.

«Но это нужно для того, чтобы таким образом шантажировать и Россию, и в общей сложности на этих условиях, чтобы ставить какие-то ультимативные вопросы перед самой Россией. Поэтому противник пытается всеми своими усилиями продвинуться на этом участке», — пояснил командир «Ахмата».

Он подчеркнул, что российские военные грамотно противостоят противнику и уничтожают большое количество его личного состава и военной техники, не позволяя украинским боевикам выполнить поставленную перед ними киевским режимом задачу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября Алаудинов заявил, что украинские формирования пытались атакой на приграничье Курской области снизить темп наступления армии России в зоне спецоперации, однако только ускорили его ход. Он добавил, что российские войска остановили противника в курском приграничье и нанесли ему ощутимый урон.

Командир «Ахмата» 4 сентября рассказал, что нападение боевиков ВСУ на Курскую область является решающим боем спецоперации, которая может закончиться уже в 2024 году. По его словам, в армии России знают, что у противника есть ещё резерв, с помощью которого они попытаются нанести ещё один удар, однако их линия фронта уже посыпалась.

Президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в начале сентября подчёркивал, что Россия продолжит выполнять задачи СВО для обеспечения безопасности страны. Российский лидер добавил, что элиты Запада продолжают оказывать киевскому режиму политическую, финансовую и военную поддержку.