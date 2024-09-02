Москва, 2 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Западные элиты используют Украину в качестве орудия борьбы с Россией — Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках спецоперации для безопасности граждан. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в интервью монгольской газете «Оноодор».

Иван Шилов ИА Регнум Путин, ВПК

Российский лидер акцентировал, что элиты на Западе продолжают оказывать киевскому режиму политическую, финансовую и военную поддержку.

Путин пояснил, что делается это «в качестве орудия борьбы с Россией», но последовательное выполнение всех поставленных задач продолжится для обеспечения безопасности России.

Как сообщало ИА Регнум, основная причина трагичных событий на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике Запада во главе с США, считает Владимир Путин. Он также напомнил об организации американцами и их сателлитами в 2014 году вооружённого госпереворота на Украине.

Монголия заверила Москву, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда на «арест» Владимира Путина в ходе его визита в страну.

Российский президент 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе.