Москва, 4 сентября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Атака украинских формирований на Курскую область является решающим боем спецоперации, которая может закончиться уже в текущем году. Такое мнение 4 сентября высказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Как отметил в интервью ТАСС Алаудинов, ему было сложно понять, как спецоперация завершится в этом году на фоне наличия у Киева боеспособных подразделений и поставляемых Западом техники и ресурсов.

По словам командира «Ахмата», он считает, что «бог затуманил разум США и НАТО», которые собрали всё боеспособное у украинских формирований и закинули это в приграничье Курской области для того, чтобы российские военные получили возможность нанести противнику решающий удар.

Он уточнил, что в армии России понимают, что у украинских боевиков есть ещё резерв, с помощью которого они попытаются нанести ещё один удар, однако их линия фронта уже посыпалась, и российские войска продолжают продвижение, каждый день освобождая по несколько населённых пунктов.

«Я так думаю, что мы вместе дружно попытаемся просчитать, что они собираются сделать, за счёт чего мы сможем уже окончательно завершить эпопею с украинскими формированиями, нанеся ещё один удар. Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО. Россия выйдет из этой СВО победителем», — добавил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) своей провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление российских войск в Донбассе. Однако киевский режим не смог осуществить задуманное, добавил глава государства.

Украинские боевики начали атаку на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским формированиям пройти вглубь территории РФ. По данным на 3 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 9,3 тыс. бойцов.