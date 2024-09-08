Курск, 8 сентября, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Украинские формирования нападением на приграничье Курской области планировали замедлить продвижение Вооружённых сил России в зоне спецоперации, однако только ускорили ход наступления российских военных. Об этом 8 сентября заявил журналистам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум

По словам генерал-майора, Киев атакой на курское приграничье рассчитывал на остановку наступления российских военных и переброску их сил с тех участков в Курскую область, чтобы заявить об остановке наступления ВС РФ и воздействовать на Курскую АЭС для вынуждения Москвы к переговорам.

«Ну, как мы видим, наступление российских войск, оно, наоборот, убыстрило свой ход. Получается, ежедневно наши войска берут по несколько населённых пунктов, двигаются вперёд, освобождая те территории, которые являются по конституции уже российскими», — сказал он.

Алаудинов уточнил, что вместе с этим армия России остановила противника в курском приграничье и нанесла ему ощутимый урон, не позволив украинским формированиям совершить блицкриг, на который рассчитывал киевский режим.

«Мы знаем, что изначально этот бросок [ВСУ] имел перед собой задачу взять атомную станцию, которая находится в Курчатове, взять часть самого Курска, зайти на территорию Курска для того, чтобы иметь возможность таким образом шантажировать руководство Российской Федерации», — добавил он.

Командир «Ахмата» отметил, что после стабилизации российскими военными линии соприкосновения под Курском и нанесения ими ощутимых потерь украинскими боевикам перед Киевом поставили новую задачу.

«Весь план [главы киевского режима Владимира] Зеленского и блока НАТО, и Америки в том числе в первую очередь, которые планировали вот этот бросок, он на самом деле в себя вбирает задачу воздействия непосредственно на атомную станцию, что будет являться своего рода такой разменной картой, которая будет играть на то, что и население должно будет в России взволноваться, и европейское сообщество тоже будет делать вид, что оно взволновано тем, что происходит», — пояснил он.

Алаудинов добавил, что в конечном итоге все эти действия были призваны заставить Россию сесть за стол переговоров под нажимом всех так или иначе связанных со спецоперацией западных государств.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Алаудинов заявил, что нападение формирований ВСУ на Курскую область является решающим боем спецоперации, которая может закончиться уже в текущем году. Он уточнил, что российские военные понимают, что у украинских боевиков есть ещё резерв, с помощью которого они попытаются нанести ещё один удар, однако их линия фронта уже посыпалась.

Президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в начале сентября подчёркивал, что Россия продолжит выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, для обеспечения безопасности страны. Глава государства отметил, что западные элиты продолжают оказывать киевскому режиму политическую, финансовую и военную поддержку.