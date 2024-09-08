Курск, 8 сентября, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили живую силу и технику украинских формирований в приграничном районе Курской области. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Су-25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914521" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры боевой работы Су-25

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по заранее выявленным целям. Противник понёс потери в личном составе и бронетехнике.

После применения авиационных средств поражения экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, после чего вернулись на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны сообщили, что подразделения войск «Север» Вооружённых сил России в ходе разведки в курском приграничье выявили скопление живой силы и военной техники украинских боевиков, которые были замаскированы в одном из лесных массивов. В результате удара реактивной и ствольной артиллерии противник понёс потери в личном составе и технике.

7 сентября экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 по скоплению живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Удар осуществили по разведанным укреплённым целям.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 7 сентября, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 10,7 тыс. военнослужащих, 84 танка, 41 БМП, 74 бронетранспортёра, 609 боевых бронированных машин, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS американского производства.