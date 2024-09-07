Курск, 7 сентября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Артиллерия группировки войск «Север» Вооружённых сил России нанесла удар по личному составу и военной технике украинских формирований, которые укрылись в лесном массиве в приграничных районах Курской области. Об этом 7 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что в ходе разведки в курском приграничье удалось обнаружить скопление живой силы и военной техники украинских боевиков, которые были замаскированы в одном из лесных массивов.

«После подтверждения обнаруженные цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией группировки войск «Север», — проинформировали в ведомстве.

Поражение цели было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени, отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября экипаж российского бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 по скоплению живой силы и военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Удар осуществили по разведанным укреплённым целям.

Ранее в этот же день замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ ежедневно пытаются безуспешно совершить прорыв вглубь Курской области.

Украинские боевики начали нападение на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничье, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным на 7 сентября, потери украинской армии на курском направлении составили более 10,7 тыс. бойцов и 84 танка.