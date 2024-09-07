Москва, 7 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боёв на курском направлении потеряли более 10,7 тыс. военных и 84 танка. Об этом 7 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Telegram / Military Media Center

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,7 тыс. военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что ВСУ потеряли 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия каждый день пытается прорваться вглубь Курской области, но у неё ничего не получается.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области преследовала цель остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.