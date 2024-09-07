Курск, 7 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Экипаж российского бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 по скоплению живой силы и бронированной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 7 сентября сообщило Минобороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Удар наносился по разведанным укреплённым целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — заявили в ведомстве.

Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным на 7 сентября, потери ВСУ армии на курском направлении составили более 10,7 тыс. бойцов и 84 танка.

7 сентября расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили живую силу украинских войск в приграничье Курской области. Днём ранее экипаж российского вертолёта Ми-28НМ уничтожил ракетным ударом личный состав и бронированную технику украинских боевиков в одном из приграничных районов региона.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области преследовала цель остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться.