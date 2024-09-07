Курск, 7 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом 7 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

Отмечается, что попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России пресечена в 15:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября российские силы ПВО сбили украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы в приграничном районе Курской области.

В течение ночи 7 сентября были сбиты четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над двумя регионами. По две воздушные цели уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей.