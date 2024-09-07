Белгород, 7 сентября, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над двумя регионами РФ. Об этом 7 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что российские военные обнаружили и уничтожили по две воздушные цели над территорией Белгородской и Курской областей.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе беспилотный летательный аппарат. В результате падения дрона вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов. Глава региона подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал, жителей села временно эвакуировали в соседний населённый пункт.

Накануне вечером в Курской области уничтожили один украинский БПЛА и две управляемые авиабомбы. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что воздушные цели перехватили над территорией одного из приграничных районов.