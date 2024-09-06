Курск, 6 сентября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Российские силы сбили украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы в приграничном районе Курской области, сообщил 6 сентября врио главы региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В приграничном районе Курской области сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

До этого он опубликовал сообщение о том, что российская система ПВО в Курской области уничтожила украинскую ракету.

Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области в 18:10 мск, затем в 19:18 он объявил об отмене ракетной опасности.

Как сообщало 6 сентября ИА Регнум, пиротехники МЧС нашли и уничтожили за сутки 12 взрывоопасных предметов в Курской области.

Минобороны России в тот же день сообщило, что экипаж российского вертолёта Ми-28НМ уничтожил ракетным ударом личный состав и технику украинских боевиков в приграничье Курской области.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив украинским формированиям пройти вглубь территории РФ. За всё время боёв на курском направлении украинская армия потеряла свыше 10,4 тыс. военных.