Берлин, 7 сентября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Германии глава комитета бундестага (нижней палаты парламента) по европейской политике от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер предложил заблокировать соцсети, которые не подчиняются требованиям европейских властей, в частности, мессенджер Telegram и социальную сеть X (бывшая Twitter).

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы», — заявил Хофрайтер медиагруппе Funke.

Депутат указал на критическую проблему онлайн-радикализации. Он также высказался за пресечения распространения в интернете контента, «враждебного людям и конституции». Хофрайтер в этой связи призвал создать европейское управление уголовных расследований.

Как сообщало ИА Регнум, основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции 24 августа, а затем взяли под стражу. Ему предъявили обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Основателя Telegram обвинили в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций и сокрытии преступлений в составе группы. 28 августа его освободили под залог в €5 млн. Во Франции по решению суда он обязан находиться ближайшие шесть месяцев.

Сам Дуров 6 сентября заявил, что поставил перед собой цель — резко снизить возможность использовать Telegram в преступных целях и добиться, чтобы платформа и в целом отрасль соцсетей стали безопаснее. Он также подчеркнул, что подавляющее большинство (99,999%) пользователей мессенджера не имеет никакого отношения к преступности.