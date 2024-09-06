Париж, 6 сентября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров считает борьбу с преступниками в мессенджере личной целью. Об этом он написал в первом заявлении после задержания в Париже.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Дуров пояснил, что резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн вызвало трудности, из-за которых преступники могут «злоупотреблять платформой».

«Вот почему я поставил перед собой личную цель добиться того, чтобы мы значительно улучшили ситуацию в этом отношении», ― отметил основатель мессенджера в Telegram-канале.

Предприниматель добавил, что этот внутренний процесс на платформе уже начат, и пообещал в скором времени предоставить информацию об успехах в решении этого вопроса.

«Я надеюсь, что прошломесячные события приведут к тому, что Telegram — и в целом отрасль социальных сетей — станут безопаснее и крепче», — отметил Дуров.

Основатель платформы добавил, что Telegram контактирует с регуляторами для поиска правильного баланса между приватностью и безопасностью, каждый день удаляется множество вредоносных каналов и публикаций, но это не значит, что мессенджер идеален.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила ему обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев.

5 сентября Дуров впервые после задержания во Франции сделал заявление. Он, в частности, призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.

По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, существует вероятность, что основатель Telegram отдаст под давлением властей Франции ключи шифрования мессенджера.