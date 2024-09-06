Париж, 6 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Подавляющие большинство (99,999%) пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности. Такими данными в пятницу, 6 сентября, поделился основатель мессенджера Павел Дуров.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, занимающихся незаконной деятельностью, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей», — написал он в своём Telegram-канале.

Также разработчик сообщил, что в этом году владельцы мессенджера хотят улучшить его имидж на фоне резкой критики.

Как сообщало ИА Регнум, Дуров находится во Франции, где его задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, а затем взяли под стражу. Основателю Telegram предъявили обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Его обвинили в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, в отказе предоставить официальным органам сведения и документов по их запросу, а также в сокрытии преступлений в составе группы.

Дурова 28 августа освободили под залог в €5 млн. Во Франции по решению суда он обязан находиться ближайшие шесть месяцев.

6 сентября Дуров заявил, что поставил перед собой цель — резко снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Злоумышленники могут «злоупотреблять платформой», особенно на фоне увеличения количества пользователей в последнее время. Он хочет добиться, чтобы Telegram и в целом отрасль соцсетей стала безопаснее.