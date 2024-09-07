Москва, 7 сентября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В российскую армию в 2022–2023 годах поставили по завышенным ценам более 9,1 млн некачественных сухих пайков, фигурирующих в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны. С материалами дела 7 сентября ознакомился ТАСС.

Эрик Романенко/ТАСС

«Заключением специалиста установлено, что завышение цены на поставленные по двум государственным контрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд рублей», — следует из документов.

Кроме того, экспертиза установила, что индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны. Обвинения по ч. 4 ст. 160 УК («Хищение чужого имущества путём присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере») предъявили Александру Михаленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой.

По версии следствия, стоимость контрактов с оборонным ведомством намеренно завысили путём увеличения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора.

Суд 26 июля арестовал экс-замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, который ранее отвечал за материально-техническое обеспечение Минобороны. Против него возбудили дело и поместили в следственный изолятор № 2 (СИЗО-2, «Лефортово»). Генерала подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке некачественных продуктов. По версии следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината».