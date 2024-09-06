Курск, 6 сентября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Экипаж российского вертолёта Ми-28НМ уничтожил ракетным ударом личный состав и технику украинских боевиков в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские лётчики нанесли удар по полученным в ходе разведки целям авиационными ракетами и после выполнения боевой задачи благополучно вернулись на площадку вылета.

В Минобороны уточнили, что, по данным разведки, в результате удара живая сила и бронированная техника противника были успешно уничтожены.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 сентября армия России сорвала попытки проведения атак и ввода резервов украинских формирований в курском приграничье. В Минобороны уточнили, что с 31 августа по 6 сентября подразделения российской группировки войск «Север» продолжали операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

Российские военные группировки войск «Север» 6 сентября уничтожили бронетранспортёр украинской армии в приграничном районе Курской области. Бронемашину противника ликвидировали с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Украинские боевики напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах региона, не позволив формированиям ВСУ пройти вглубь территории РФ. За всё время боёв на курском направлении, по данным на 6 сентября, украинская армия потеряла свыше 10,4 тыс. военных.