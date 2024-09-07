Курск, 7 сентября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России уничтожили живую силу украинских войск в приграничье Курской области. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Министерство обороны РФ Работа РСЗО «Град»

«Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914272" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчётов РСЗО «Град»

В Telegram-канале Минобороны отметили взаимодействие расчётов реактивной артиллерии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией. Подчёркивается, что артиллеристы наносят удары как по живой силе ВСУ, так и по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств противника.

Как передавало ИА Регнум, ранее в оборонном ведомстве сообщили, что экипаж вертолёта Ми-28НМ ВКС России уничтожил личный состав и технику украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Удар по целям, выявленным в ходе разведки, наносился авиационными ракетами.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 6 сентября, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли более 10,4 тыс. военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 599 ББМ, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS американского производства, а также восемь пусковых установок ЗРК и 19 станций радиоэлектронной борьбы.