Москва, 7 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после видеоконференции в парке «Зарядье» провели беседу «на ногах». Об этом 7 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Представителя Кремля спросили, запланирована ли у российского лидера отдельная встреча со столичным градоначальником.

«Они сейчас вот общаются. Они пошли вместе», — сказал Песков.

Он подтвердил, что речь идет об общении «на ногах».

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября Путин и Собянин по видеоконференции из парка «Зарядье» приняли участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в столице. Был открыт крупнейший в мире центр кинопроизводства — кинопарк «Москино». Для размещения комплекса подобрали земельные участки в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы. Территория площадью более 1 тыс. 100 га позволяет разместить постоянно функционирующие натурные киноплощадки.

Также Путин с Собяниным открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана. В 2024 году завершили работы на трёх объектах вуза — центральном кластере из пяти зданий под парящей кровлей купола, многофункциональном технологическом и научно-образовательный комплексе «Квантум парк», а также комплексе общежитий на 2,3 тыс. студентов.