Москва, 7 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана, сообщил 7 сентября корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

пресс-служба мэра и правительства Москвы

Церемония открытия прошла в формате видео-конференц-связи из концертного зала «Зарядье» в День города. Новые корпуса университета начнут работу уже в сентябре 2024 года.

«Уважаемый Владимир Владимирович, как всегда в День города, открываем ряд объектов с вашим участием. Один из таких объектов — это кампус МГТУ имени Баумана, один из ведущих инженерных вузов, которые обеспечивают технологическую независимость страны в значительной степени», — заявил мэр.

Путина пригласили приехать в МГТУ им. Баумана. По словам главы государства, МГТУ им. Баумана стал таким вузом, которые в мире можно по пальцам пересчитать. Президент отметил, что с удовольствием посетит университет, если будет такая возможность.

«Разумеется, большое достижение в области укрепления наших позиций в этой важнейшей, самой перспективной деятельности. Поскольку наука, образование, как мы постоянно об этом говорим, являются важнейшим фактором экономического роста», — заявил российский лидер.

В 2021–2024 годах правительство Москвы совместно с правительством России реализовало проект комплексного развития МГТУ имени Баумана — строительства и реконструкции 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м.

В 2024 году завершили работы на трёх объектах. Это центральный кластер общей площадью 51 тыс. кв. м, который состоит из пяти зданий, объединенных парящей кровлей купола; многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк», в котором разместятся коворкинги, досуговые и выставочные зоны, пространства-трансформеры для презентации научных разработок, а также комплекс общежитий на 2,3 тыс. студентов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 сентября принимает участие в открытии социальных объектов в Москве по видео-конференц-связи из парка «Зарядье». Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии крупнейшего в мире центра кинопроизводства — кинопарка «Москино». Для размещения комплекса подобрали земельные участки в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы. Территория площадью более 1 тыс. 100 га позволяет разместить постоянно функционирующие натурные киноплощадки.