Москва, 7 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 сентября по видеосвязи принял участие в открытии крупнейшего в мире центра кинопроизводства — кинопарка «Москино». Об этом сообщило Агентство городских новостей Москва.

РИА Новости/Алексей Майшев

В церемонии принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин. Трансляция видеоконференции велась из концертного зала «Зарядье», где началось торжественное мероприятие в честь 877-летия столицы.

«Сейчас доля российского кино и в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, всех нас очень радует», — отметил Путин.

По мнению президента, важно, когда российские, а не зарубежные мастера киноиндустрии рассказывают об истории страны и событиях, которые сделали её народ таким, какой он есть в настоящее время.

Он добавил, что и за границей трудятся талантливые люди.

«Но все-таки вот так точно воспринимать нашу историю, все наши духовные ценности со стороны, наверное, достаточно сложно, а нашим деятелям искусства это удаётся, как правило, гораздо лучше», — уверен российский лидер.

Решение о строительстве кинопарка было принято в августе 2019 года. Создаваемые в кинопарке декорации могут использоваться многократно, что сокращает сроки и снижает стоимость съёмок.

Для размещения комплекса были подобрали земельные участки в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы. Проектируемая территория общей площадью более 1 тыс. 100 га позволяет разместить постоянно функционирующие натурные киноплощадки.

7 сентября была открыта первая очередь кинопарка. На территории площадью 180 га возвели 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В числе натурных площадок — «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Соборная площадь Московского Кремля» и другие. Расположенный на объекте натурный хромакей позволит проводить масштабные съёмки с использованием компьютерной графики. При необходимости там возможна установка самолёта Ту-154.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 сентября принимает участие в открытии социальных объектов в Москве по видео-конференц-связи из парка «Зарядье». Глава государства совместно с Собяниным открыл новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана.

В 2024 году завершили работы на трёх объектах вуза. Это центральный кластер общей площадью 51 тыс. кв. м, состоящий из пяти зданий под парящей кровлей купола, многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк», вместивший коворкинги, досуговые и выставочные зоны, пространства-трансформеры для презентации научных разработок, а также комплекс общежитий на 2,3 тыс. студентов.