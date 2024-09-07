Москва, 7 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 сентября принимает участие в открытии социальных объектов в Москве в формате видео-конференц-связи из парка «Зарядье».

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

В церемонии открытия нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщил мэр столицы, в прошлом году построили шесть из 14 корпусов заведения, а в этом году запустили вторую очередь.

Собянин уточнил, что уже построили научные кластеры «Технология защиты природы», «Цифровое материаловедение», «Цифровая трансформация», «Инновационный хаб», а также Федеральный испытательный центр, многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк», где расположены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

Также работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов. Здесь есть всё необходимое для проживания, учёбы и занятия спортом, добавил Собянин. Кроме жилых комнат в комплексе расположен досуговый центр.

Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 м, который обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Как сообщало ИА Регнум, проект комплексного развития университета по поручению президента Владимира Путина правительство Москвы реализует совместно с правительством России. Он предполагает создание нового научно-исследовательского кластера, включая строительство и реконструкцию 14 зданий. Появление современного комфортного кампуса позволит университету принять почти в полтора раза больше студентов.

16 апреля Собянин сообщил о завершении строительства в Москве многофункционального комплекса для студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. На Госпитальной набережной построены два здания — «Стрела» и «Спектр». Они вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения.

В корпусе «Спектр» обустроены столовая и центр информации, в «Стреле» — центр здоровья. На территории многофункционального комплекса построили площадку с амфитеатром и сценой для творческих вечеров, лекций, концертов и фестивалей. Для отдыха построили пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.

МГТУ имени Н. Э. Баумана — это один из старейших и крупнейших инженерных вузов России. Основная область его деятельности — космос, оборонные технологии, биомедицинская техника, робототехника. Бауманка начинает активно участвовать в фотонике, квантовых вычислениях, флюидных технологиях.