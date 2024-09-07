Лондон, 7 сентября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Потеря украинскими войсками Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике станет сокрушительным ударом для Украины. Об этом в своей статье в британском еженедельнике The Spectator заявил журналист и режиссёр Джордж Льюэллин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никто не знает, когда падёт Покровск, но, когда это произойдет, его потеря станет сокрушительным ударом для Украины», — отметил автор материала.

Льюэллин считает, что это может привести к отступлению Вооружённых сил Украины (ВСУ) со всей удерживаемой ими территории ДНР.

Журналист отметил, что населённый пункт является крупным логистическим хабом на пересечении железных и автомобильных дорог. Он снабжает другие города и посёлки вдоль донецкой линии фронта и стратегически важен для обеих сторон.

«Для России он во многих отношениях — ключ к остальной части Донбасса. Если ей удастся отбить у Украины Покровск, то велика вероятность того, что за ним последует и остальная часть региона», — подчеркнул автор.

Как сообщало ИА Регнум, отставной генерал-лейтенант немецкой армии Роланд Катер 5 сентября назвал освобождение Красноармейска переломным моментом в украинском конфликте. По словам эксперта, это может полностью изменить всю обстановку на фронте.

6 сентября военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады украинских формирований Николай Мельник опроверг слова главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы стабилизации на красноармейском направлении. По его словам, Красноармейск, скорее всего, падёт по «авдеевскому сценарию».

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 сентября рассказал, что военные российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Журавка в ДНР. Он напомнил, что армия России на этом направлении за неделю также освободила Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное.

Бойцы российской группировки войск «Восток» 4 сентября освободили село Пречистовка в ДНР. При этом украинские морпехи, удерживавшие населённый пункт, хаотично бежали, побросав раненых, оружие и боеприпасы.