Покровск, ДНР, 6 сентября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Ситуация на красноармейском направлении (украинское название — покровское) остаётся сложной. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Мельник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера главком [ВСУ Александр Сырский] и верховный [главнокомандующий, глава киевского режима Владимир Зеленский] сообщили, что на покровском направлении стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина», — написал Мельник в Facebook (продукт компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам офицера, Красноармейск скорее всего падёт по «авдеевскому сценарию». Он утверждает, что отступление ВСУ из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было контролируемым «только в отчётах отцов-командиров».

Как передавало ИА Регнум 31 августа, источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что оборона ВСУ под Красноармейском прорвана, сопротивление практически не оказывается. Отмечалось, что большинство населённых пунктов на этом направлении не было готово к обороне.

Зеленский изначально признавал, что для украинской армии сложилась непростая обстановка на четырёх участках фронта — покровском, краматорском, торецком и купянском. Однако впоследствии он записал обращение, в котором заявил, что на покровском направлении ситуация «стабилизировалась».

5 сентября военные российской группировки «Центр» освободили населённый пункт Заветное в ДНР. В Минобороны уточнили, что российские военные также за сутки нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика в ДНР.

Группировки войск «Восток» армии России 4 сентября освободила село Пречистовка в ДНР. При этом удерживавшие населённый пункт украинские морпехи хаотично бежали, бросив раненых, оружие и боеприпасы.

Ранее в этот же день бойцы группировки «Центр» освободили село Карловка в ДНР. За сутки в зоне их ответственности украинские войска потеряли более 480 военных, три артиллерийских орудия и бронемашину MaxxPro американского производства.