Москва, 4 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. При освобождении Пречистовки в ДНР украинские военные спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях, сообщило 4 сентября Министерство обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Бегство украинских военнослужащих в направлении Золотая Нива — Шахтерское, бросивших на поле боя раненых товарищей, зафиксировало подразделение 40-й отдельной бригады морской пехоты российской группировки войск «Восток», освободившей Пречистовку.

Об освобождении Пречистовки в ДНР 4 сентября сообщило Минобороны. Бойцы ВС России также нанесли удары по позициям нескольких бригад противника у Шахтерского и Доброволья в ДНР, а также в районе Приютного в Запорожской области.

За минувшие сутки российские военные также освободили село Карловка в ДНР.

С 24 по 30 августа российская армия освободила семь населённых пунктов в зоне проведения спецоперации.