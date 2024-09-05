Берлин, 5 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооружёнными силами России станет переломным моментом в украинском конфликте. Такое мнение, как пишет Welt, выразил генерал-лейтенант немецких войск в отставке Роланд Катер.

Министерство обороны РФ

По мнению генерал-лейтенанта, взятие города изменит всю обстановку на фронте.

«Они (ВС России) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил он.

Катер также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ослабили свои позиции на данном участке из-за отправки военных в Курскую область.

Как сообщало 3 сентября ИА Регнум, российские военные, которые успешно ведут продвижение в Донбассе, в августе освободили в общей сложности 477 кв. км территории, что стало наибольшим количеством освобождённых ими территорий с октября 2022 года. При этом также отмечалось, что Красноармейск имеет для Киева стратегическое значение.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил 13 августа, что ВСУ задействовали лучшие бригады для нападения в Курской области, сняв их с важных оборонных пунктов. При этом эксперт добавил, что киевскому режиму пришлось собирать войска в спешке.

Американский политолог 3 августа Джон Миршаймер высказывал мнение, что конфликт завершится разгромом ВСУ на поле боя. По его словам, российские военные продолжают уничтожать ВСУ, и Киев ничего не может сделать для противостояния этому.