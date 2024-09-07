Москва, 7 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В специальной военной операции на Украине принимают участие тысячи москвичей. Об этом 7 сентября сообщил президент России Владимир Путин, выступая в парке «Зарядье» в Москве по случаю Дня города.

ИА Регнум

Российский лидер добавил, что москвичи всегда остро чувствовали свою ответственность за Родину, совершали трудовые и ратные подвиги.

«Сегодня вместе с жителями всех российских регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции. Столица поддерживает Донецк, Луганск и наши приграничные регионы», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что предприятия столицы в короткие сроки многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская столица стала одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на СВО. По его словам, к этому моменту десятки тысяч москвичей стали участниками спецоперации. Он уточнил, что в мобилизацию ушли 22 тыс. человек, в первую волну контрактации — 21 тыс. Также мэр сообщил, что до конца 2024 года ещё 23 тыс. москвичей отправятся на спецоперацию добровольцами.

По данным Минобороны РФ, сейчас более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Их основу составляют контрактники отрядов БАРС.

Путин во время пленарного заседания ВЭФ 5 сентября сообщил о резком увеличении количества людей, подписывающих контракты с Вооружёнными силами России. Глава государства добавил, что атака ВСУ на Курскую область только консолидировала российское общество. По словам президента, российские военные героически сражаются в зоне специальной военной операции, в том числе в приграничье.

В августе Путин заявил, что число добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны России, выросло. По словам российского лидера, темпы продвижения российских войск по всему фронту увеличились в полтора раза. Он также заявил, что последние события на русско-украинской границе стимулировали поднятие морального духа россиян и стремление помочь жителям приграничных районов.