Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Количество людей, подписывающих контракты с Вооружёнными силами России, увеличилось, заявил 5 сентября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Число граждан, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, резко увеличилось. Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что атака ВСУ на Курскую область только консолидировала российское общество.

По словам президента, российские военные героически сражаются в зоне специальной военной операции, в том числе в приграничье.

«И просто героически ребята там сражаются, героически», — отметил российский лидер.

В августе Путин заявил, что число добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны России, выросло. По словам российского лидера, темпы продвижения российских войск по всему фронту увеличились в 1,5 раза. Он также заявил, что последние события на русско-украинской границе стимулировали поднятие морального духа россиян и стремление помочь жителям приграничных районов.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 9,7 тыс. бойцов с начала боёв в Курской области.